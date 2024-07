Agraciados de grande valor para a Autonomia da Madeira

Foram agraciados hoje, no Funchal, sete personalidades e uma entidade com as Insígnias Honoríficas Madeirenses, pelos bons serviços prestados à Região e nas suas respectivas actividades e áreas de actuação, alguns dos quais ao longo de décadas de dedicação.

Ver Galeria

Assim, com a Insígnia Autonómica de Valor foram agraciados Edward Richard Rushworth, Maul, Fernando Pinho Teixeira (representado pelo neto Gonçalo Teixeira) e José Guilherme Jorge da Costa; com a Insígnia Autonómica de Distinção foram agraciados Maria Alice Sousa e Carlos Manuel Rodrigues dos Ramos; com a Insígnia Autonómica de Bons Serviços foram distinguidos a Associação Santana Cidade Solidária (representada pelo seu presidente Nélio Pestana Gouveia), Manuel Freitas Luís Júnior e Márcia Freitas Teixeira Furtado Temtem.

Após discursos de um representante dos agraciados e do Presidente do Governo Regional da Madeira, a cerimónia terminará como começara, com os Hinos Regional e Nacional, seguindo-se um momento de descontração, com comes e bebes, no pátio da sala azul do Centro de Congressos da Madeira.