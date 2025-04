Realização de parada militar em Washington no aniversário de Trump em discussão

A possibilidade de ser feito um desfile militar na capital dos EUA por ocasião do 79.º aniversário de Donald Trump está a ser avançada por entre revelações e desmentidos.

A presidente do Distrito de Colúmbia, Muriel Bowser, disse na segunda-feira que o governo federal a tinha contactado sobre a realização de uma parada em 14 de junho, desde Arlington, no Estado da Virgínia, onde estão o Pentágono e o Cemitério Nacional, com passagem sobre o rio Potomac até Washington, no Distrito da Colúmbia.

Um dirigente militar, que falou sob anonimato, avançou que o Exército está a discutir a eventualidade de acrescentar uma parada ao festival do seu 250.º aniversário, que vai decorrer em 14 de junho, dia do aniversário de Trump.

Em comunicado, a Casa Branca garantiu que "não está programada qualquer parada militar".

Um porta-voz do Exército, o coronel David Butler, disse que "é demasiado cedo para dizer se vai haver ou não uma parada, mas estamos a trabalhar com a Casa Branca e outras agências para fazer da celebração um evento nacional".

Bowser disse, durante uma conferência de imprensa, que o desfile dos carros de combate militar nas ruas da capital "não iria ser bom".

Como justificou: "Se forem usados os 'tanques' militares, devem ser acompanhados de muitos milhões de dólares para reparar as ruas".

O presidente da autarquia do condado de Arlington, Takis Karantonis, disse, em comunicado, que o Serviço Secreto o tinha contactado na sexta-feira "sobre a possibilidade de se realizar uma parada militar para celebrar o 250.º aniversário do Exército dos EUA, mas não avançaram detalhes".

A notícia sobre a possível organização de uma parada foi avançada no domingo pelo Washington City Paper.