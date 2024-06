Centro Social Paroquial da Graça festejou 36 anos

O Centro Social Paroquial da Graça, em Santo António, uma das instituições de referência do concelho do Funchal, comemorou ontem o 36.º aniversário. Para assinalar esta importante data, a referida instituição organizou um jantar, entre outras actividades, onde marcaram presença várias personalidades entre as quais a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, do Bispo Emérito, D. Teodoro Faria e o cónego Manuel de Freitas Luís, que será agraciado na segunda-feira, Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.

Esta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), que actualmente é presidida pelo padre André Pinheiro e que tem como directora pedagógica Vera Marques, tem um Infantário com 90 crianças, desenvolve respostas sociais para e com a população idosa, através de um Centro de Convívio (30 idosos) e de um Serviço de Apoio Domiciliário (44 idosos).