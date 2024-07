A Madeira precisa "preservar a sua identidade" do ponto de vista arquitectónico. Essa é a opinião de Freddy César Ferreira, aquitecto que hoje vai proferir uma palestra sobre o tema, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, como forma de assinalar o Dia Nacional do Arquitecto, na Região.

A iniciativa com a chancela da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos está agendada para as 11 horas e nela serão abordados diferentes aspectos relacionados com a arquitectura e o seu impacto paisagístico, bem como com o papel do arquitecto neste âmbito.

Com vários anos ao serviço da arquitectura, Freddy César Ferreira servir-se-á da sua experiência, particularmente no concelho de Câmara de Lobos, para abordar o papel do arquitecto na sociedade e reflectir sobre as exigências que actualmente se colocam no desempenho desta profissão.

"Temos de ter algum cuidado com o que construimos para não cometermos exageros na paisagem", defende o arquitecto, notando que o risco de perdermos alguma da identidade regional existe. Nesse âmbito, entende que muitas das novas construções que têm surgido, sobretudo em meio rural, não contemplam devidamente as zonas verdes e ajardinadas. "Para mantermos a nossa paisagem rural é essencial não descurmos os espaços verdes, sejam agrícolas, sejam zonas ajardinadas", ressalva. "Devemos olhar, agora, com mais cuidado, tomar mais cuidado com as nossas intervenções", sustenta, ao mesmo tempo que salvaguarda que nem tudo o que tem sido feito deve ser considerado 'mal feito'.

Entre as várias obras e projectos da sua autoria, destaca-se a recuperação de uma habitação no Ilhéu de Câmara de Lobos, que servirá de mote para a análise da mudança que ali se operou. Lembrado será, também, o Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos. O Museu do Vinho de da Vinha, que ainda não passou da fase de projecto, tendo sido adiando consecutivamente há largos anos, será outro dos trabalhos que Freddy César Ferreira usará como exemplo para abordar a questão da paisagem e do papel da arquitectura neste contexto.

Ao DIÁRIO, numa antevisão da palestra desta quarta-feira, este profissional nota que os arquitectos da Região têm desenvolvidos vários esforços para que o seu trabalho seja cada vez mais valorizado pela sociedade. Nesse sentido, destaca o papel da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos, contrariando a tendência de outros tempos.

Freddy César Ferreira mostra alguma preocupação com a rapidez com que se edificam, hoje, novas estruturas, novos prédios e novos empreendimentos, temendo que, com isso, possamos estar a descurar a preservação da "essência madeirense" e das "tradições e cultura regionais".

Sobre a rapidez de construção, o arquitecto não deixa de questionar os 'timmings' do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), salvaguardando a necessidade e importância de serem tidos em conta os planos de urbanização. "Faz falta mais planeamento", algo que diz fazer ainda muita falta na Madeira. "Acho que deviam ser executados mais planos de urbanização para se saber onde é que o dinheiro vai ser investido em termos de infraestruturas", notando a necessidade de serem considerados e valorizados os espaços verdes.

Estes serão apenas alguns dos temas que vão estar, hoje, em debate, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, na palestra proferida por Freddy César Ferreira, às 11 horas.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quarta-feira, dia 3 de Julho.

Agenda

11h00 - Miguel Albuquerque visita os trabalhos em curso no Caminho dos Pretos, onde está a ser construída uma faixa corta-fogo de protecção à cidade do Funchal.

14h00 - início da audição a Nuno Rebelo de Sousa, no âmbito da Comissão de Inquérito ao caso das Gémeas Lusobrasileiras.

16h30 – Marítimo inicia a pré-temporada, com um treino no Estádio da Ribeira Brava.

17h30 - Comissão Organizadora do Rali Vinho Madeira apresenta a 65ª edição desta mítica prova do automobilismo madeirense, na sede do Club Sports da Madeira.

19h00 – No palco do Funchal Jazz 2024, no Jardim Municipal do Funchal, actuam Emanuel Inácio Quarteto e João Paulo Rosado Quarteto.

Efemérides

1608 - Fundação da cidade canadiana do Quebec pelo colono Samuel de Champlain.

1933 - O governo nazi expulsa todos os funcionários judeus da administração pública.

1950 - Guerra da Coreia. Primeiro confronto entre tropas norte-americanas e norte-coreanas.

A Guerra da Coreia prolongou-se por cerca de três anos, entre 1950 e 1953., Foto Arquivo/DR

1958 - São estabelecidas as bases da Política Agrícola Comum, na Conferência Europeia de Stresa, Itália.

1961 - Pelo Decreto-Lei nº 43777 é atribui à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a organização e exploração, em regime exclusivo para a metrópole e para ultramar, dos concursos de prognósticos ou apostas mútuas sobre resultados de competições desportivas, Totoloto.

1969 - Joaquim Agostinho vence a quinta etapa da Volta a França em bicicleta (Nancy - Mulhouse).

Foto Arquivo/DR

1970 - A Conferência Internacional de Solidariedade com os Povos dos Territórios Africanos sob Administração Portuguesa, em Roma, condena a política colonialista da ditadura.

2006 - O primeiro-ministro José Sócrates, apresenta a edição eletrónica "gratuita e universal" do Diário da República e do Sistema de Certificação Eletrónica do Estado.

2007 - O Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) concede à empresa MediRex Pharma uma autorização excecional para "comercializar, exclusivamente em meio hospitalar", o medicamento Mifepristoneação, pílula abortiva, em Portugal.

Foto DR

2014 - O Banco de Portugal assegura que o Banco Espírito Santo se encontra numa situação de solvabilidade "sólida", que foi reforçada com o recente aumento de capital, acrescentando que está a acompanhar de perto a situação no banco.

2020 - A Assembleia da República aprova em votação final global, a proposta de Orçamento Suplementar do Governo, que se destina a responder às consequências económicas e sociais provocadas pela pandemia da covid-19.

2020 - A Comissão Europeia dá 'luz verde' à comercialização do antiviral Remdesivir, que se torna assim o primeiro medicamento autorizado ao nível da União Europeia para tratamento da covid-19.

Foto DR

2020 - O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, assina o decreto que prevê alterações na Constituição da Rússia e que lhe permitem concorrer a dois mandatos adicionais de seis anos cada. As emendas entram em vigor no dia seguinte.

2022 - Espanha revalida o título de campeão europeu de futsal feminino, ao vencer Portugal, por 4-1 no desempate nas grandes penalidades, após as igualdades 3-3 no prolongamento e 2-2 no tempo regulamentar, na final da competição, em Gondomar, Porto.

Foto Arquivo/DR

