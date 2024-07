Madeirense Martim Ferraz reforça andebol do Belenenses

O jovem madeirense Martim Ferraz é a mais recente cara nova da equipa de andebol masculina do CF 'Os Belenenses' divulgou hoje a colectividade do Restelo nas suas redes sociais.

O jogador insular representou na época passada o Boa-Hora equipa de disputou o Campeonato Nacional da Divisão de Honra,

"Com 20 anos e 1,87m, o central alinhou em 34 jogos na última época onde apontou 109 golos, depois de duas épocas no Benfica onde representou o plantel principal em 11 ocasiões, bem como as equipas B e Sub-20.

Natural da Madeira, formado entre Marítimo, Madeira SAD e CE Levada, o central chega ao Pavilhão Acácio Rosa para reforçar o plantel agora liderado pelo Prof. Sérgio Marques que atacará o Campeonato Placard Andebol 1 em 2024/25", pode ler-se na mensagem divulgada no facebook do clube do Restelo.