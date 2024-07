Sandra Ramos no Madeira Andebol SAD

Atleta que actuava no Club Sports Madeira é o novo reforço do Madeira Andebol SAD.

Sandra Moniz Ramos fez parte da sua formação no CD Bartolomeu Perestrelo, será pois mais uma opção na equipa liderada por Sandra Fernandes. “Depois de alguns anos a ter de conciliar a vida académica fora da ilha com o andebol, e agora que a vida profissional se começa a estabilizar, senti que era o momento certo para aceitar o convite. Espero crescer como jogadora neste ambiente mais profissional e dar o meu contributo para a equipa conquistar os títulos em disputa", afirmou a andebolista ao site do no clube.