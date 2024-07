Adrian Butzke reforça ataque do Nacional

Adrian Butzke, avançado espanhol, de 25 anos, é reforço do Nacional na próxima temporada por empréstimo do Vitória de Guimarães, clube vimaranense que representou na época passada.

Formado no Granada, clube pelo qual se estreou enquanto sénior na época 2021/2022 , Butzke rumou depois a Portugal, então para jogar no Paços de Ferreira, (13 jogos, dois golos e uma assistência). No ano seguinte voltou a representar o emblema pacense (30 jogos, seis golos e uma assistência), de onde deu o salto para o Guimarães