Andebol do Marítimo participa no Torneio de São Mateus

A formação do Marítimo da Madeira Andebol SAD é um dos emblemas convidados para marcar presença no prestigiado Torneio de São Mateus 2024, evento que vai contar ainda com as formações do FC Porto, Sporting, Benfica, Ademar Leon de Espanha e os alemães do Melsugem.

Uma presença que sem dúvida prestigia as cores verde-rubras, que logo no dia 16 de Agosto, irão defrontar o Benfica, curiosamente adversário da jornada de abertura do campeonato nacional. Depois no dia seguinte, 17 de Agosto, os comandados do técnico Paulo Fidalgo defrontam o campeão nacional em título o Sporting. No outro grupo estarão FC Porto, Ademar Leon e o Melsugem.

Resta destacar que para além desta competição que servirá de preparação para a nova época, antes no dia 14 de Agosto, os maritimistas defrontam o FC Porto em jogo do Torneio Cidade de Vila Real. Para terminar este intenso período de preparação competitiva, o Marítimo da Madeira Andebol SAD irá defrontar no dia 15 de Agosto, o Lamego em partida de apresentação da formação local. Os madeirenses relembre-se iniciam os trabalhos para a nova época no próximo dia 29 de Julho, com os habituais exames médicos.