Andebol verde-rubro recebe Benfica no arranque da I Divisão Nacional

O Marítimo da Madeira Andebol SAD estreia-se no Campeonato Placard Andebol 1, em andebol masculino no próximo dia 31 de Agosto ao receber no seu pavilhão a visita do Benfica.

No sorteio realizado ontem, da primeira fase do Nacional da I Divisão, os verde-rubros terão logo na sua segunda jornada a deslocação mais longa, desta feita aos Açores, à Ilha do Faial, para defrontar o Sporting da Horta, equipa que regressa ao palco principal do andebol masculino português.

Nesta primeira volta, de destacar ainda o Marítimo-Sporting agendado para 19 de Outubro e em jogo referente à nona jornada. Já na ronda seguinte os verde-rubros voltam a jogar em casa desta feita diante do FC Porto (26 de Outubro).

A derradeira jornada da primeira fase, a 22.ª, acontece a 1 de Março com a equipa orientada por Paulo Fidalgo a receber a visita do Vitória SC.

Consulte o calendário da primeira fase no link abaixo: