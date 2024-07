Ex-marítimista Platiny reforça Desportivo de Chaves

O avançado brasileiro Higor Platiny foi apresentado hoje como novo reforço do Desportivo de Chaves, equipa que este ano foi despromovida à II Liga.

O jogador dom 33 anos representou na época passada a formação do Marítimo onde realizou um total de 38 jogos tendo apontado nove golos.

"Platiny está de regresso a Trás-os-Montes. O avançado brasileiro conta no seu curriculum com três subidas de divisão à primeira Liga, sendo que uma delas foi ao serviço do nosso clube", adianta o clube transmontano no seu site oficial.