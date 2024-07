Ex-vice de Trump elogia decisão de abandono de Biden

O ex-vice-presidente dos EUA no mandato de Donald Trump (2017-2021), Mike Pence, elogiou esta segunda-feira a decisão do atual Presidente, o democrata Joe Biden, de abandonar a sua campanha de reeleição, com uma mensagem de unidade nacional.

"O Presidente Joe Biden tomou a decisão certa para o nosso país e agradeço-lhe por colocar os interesses da nossa nação à frente dos seus", argumentou Pence, numa mensagem nas redes sociais.

A reação de Pence contrasta com a de uma parte relevante dos dirigentes republicanos, que desde a notícia do abandono da corrida presidencial por Biden exigiram que este renuncie imediatamente ao cargo e criticaram a sua potencial sucessora, a vice-presidente Kamala Harris.

Pence cortou relações com Trump depois de este lhe ter ordenado que bloqueasse a ratificação da vitória eleitoral de Biden nas eleições de 2020.

O ex-vice-presidente tentou conquistar a nomeação republicana para as eleições de novembro próximo, mas desistiu ao aperceber-se da falta de apoio.

Na sua mensagem, o ex-vice-presidente disse que após a tentativa de assassínio de Trump e da decisão de Biden de terminar a sua campanha, chegou a altura de os líderes de ambos os partidos enviarem uma mensagem de força e determinação aos amigos e inimigos.

"O povo americano é forte e os nossos militares estão prontos para defender a nossa liberdade e os nossos interesses nacionais vitais em qualquer parte do mundo", concluiu Pence.