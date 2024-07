Provas desportivas motivam alterações à circulação rodoviária no Funchal no domingo

A Câmara Municipal do Funchal informou esta quinta-feira que, devido à realização da prova de triatlo designada XI Triatlo Sprint Cidade do Funchal e XI Triatlo Jovem Cidade do Funchal, a 21 de Julho (domingo), torna-se necessário realizar as seguintes alterações rodoviárias:

Interrupção à circulação automóvel - das 08h30 às 11h00:

Avenida Dr. Sá Carneiro; Túnel e Rotunda Dr. Sá Carneiro; Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses; Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro a sul da Av. Arriaga; Avenida Arriaga (faixa sul); Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, Av. Zarco (sul); Rua 5 de Outubro e Rua 31 de Janeiro a sul da Ponte do Bettencourt; Rua Visconde do Anadia a sul da Ponte do Mercado; Rua dos Tanoeiros; Rua dos Profetas; Travessa da Malta; Largo dos Varadouros e Praça da Autonomia.

Transportes públicos

Zona Oeste (Horários do Funchal e Rodoeste)

Circulam até à Rotunda do Infante podendo efetuar paragem na Avenida do Infante ou Rua Dr. Brito Câmara e retomando a partir daí as viagens de regresso.

Zona Norte (Horários do Funchal)

Circulam na Via 25 de Abril, Largo Severiano Ferraz, Rua 5 de Outubro efetuando inversão de marcha na Ponte Nau Sem Rumo, mediante coordenação da Polícia de Segurança Pública, e prosseguindo pela Rua 31 de Janeiro.

Zona Este (Horários do Funchal, Camacha e SAM)

Circulam na Rua Visconde do Anadia efetuando paragem no C.C. Anadia para entrada de passageiros, invertendo a marcha na Ponte do Mercado. Quanto às carreiras da SAM, podem ainda optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao Terminal do Edifício 2000.

Praça de Táxis

Ficam desativadas as Praças de Táxis na Av. Sá Carneiro, Rua Cónego Jerónimo Dias Leite e Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses e Largo dos Varadouros, entre as 08h00 e as 11h30.

Estacionamento

Entre as 7 horas e as 11h30, fica proibido o estacionamento existente nas docas reservadas para o efeito na Av. Dr. Sá Carneiro, Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses e na Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro.

Entre as 8h30 e as 11 horas fica condicionada a saída de viaturas do parque de estacionamento do Edifício Marina Shopping, Galerias São Lourenço e da Praça CR7, sob coordenação da Polícia de Segurança Pública.

Outras informações

Caso o evento termine antes da hora prevista, será retomada a normal circulação rodoviária por parte da Polícia de Segurança Pública.

Todas as interrupções, condicionamentos, proibições e acessos especiais, serão coordenados pela Polícia de Segurança Pública.

Para mais informações, consulte a plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt.