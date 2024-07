Ex-director do BES julgado por corrupção e branqueamento

A notícia que faz manchete na edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que o ex-director do BES vai ser julgado por corrupção e branqueamento. A acusação, confirmada pelo juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, diz que o gestor madeirense embolsou 5,5 milhões de euros em comissões.

O calor em força, a Madeira regista uma corrida à compra de climatizadores. As vendas aumentaram 50% neste mês em algumas lojas. Olhando os indicadores meteorológicos, o Funchal regista já 21 noites tropicais consecutivas, com os termómetros a mostrarem que a temperatura sobe nas terras altas. O IPMA admite prolongar o aviso para tempo quente.

Nesta edição damos-lhe conta, também, de que a Armada está a recrutar. O tenente Ricardo Silva, que está a organizar as sessões de recrutamento na Região, considera os madeirenses um “activo precioso para a Marinha”. “Queremos pessoas com conhecimento local”, disse, ao DIÁRIO. As candidaturas terminam a 20 de Setembro.

Destaque, também, para a prova rainha do automobilismo madeirense, o Rali Vinho da Madeira, que conta com apoio de 345 mil euro. O Governo reconhece contributo do maior evento automobilístico anual da Região. Saiba, também, que Pedro Calado será ausência na lista de inscritos que é hoje apresentada.

Por fim, chamamos à primeira página a notícia que revela que os pedidos para piscinas de água do mar disparam.

Estas e outras notícias podem ser lidas na edição de hoje do seu DIÁRIO, disponível em formato papel, ou em versão e-paper. Para acampanhar esta jornada informativa no dnoticias.pt ou ouvindo a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!