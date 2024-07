Sancho Gomes é novo director das Comunidades

Depois de Rui Abreu ter liderado a Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) entre 2020 (ano em que foi criada esta estrutura) e 2024, confirma-se a entrada de Sancho Gonçalves Gomes como o novo homem forte da diáspora madeirense.

A nomeação de Sancho Gomes para director regional das Comunidades e Cooperação Externa foi publicado em despacho esta quarta-feira, no Jornal Oficial da RAM, uma pasta que está na dependência da Presidência do Governo Regional.

Trata-se de uma transição pacífica, uma vez que Sancho Gomes já integrava aquela estrutura, e era dado como o mais provável sucessor de Rui Abreu, que foi chamado a desempenhar funções de Chefe de Gabinete na Presidência do novo XV Governo Regional da Madeira.

Profundo conhecedor dos dossiers, Sancho Gomes, foi director de serviços das Comunidades Madeirenses, Migrações e Cooperação Económica, de 2020 a 2024, foi director do Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações, entre 2018 e 2020, técnico especialista na área de apoio às Comunidades Madeirenses e Migrações no Gabinete do Secretário Regional de Educação, entre 2017 e 2018. Foi, ainda, adjunto do secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus e Coordenador do Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações entre 2015 e 2017.

Com experiência no dirigismo associativo, é licenciado em Filosofia e possui duas pós-graduações, em Gestão da Qualidade e Direito Administrativo.