Pedro Coelho do PSD-M desmente Francisco Gomes do Chega-M

O deputado do PSD-M em São Bento, Pedro Coelho, veio esta sexta-feira desmentir o deputado do Chega eleito pela Madeira à Assembleia da República, Francisco Gomes.

Em causa, as declarações de Francisco Gomes que veio hoje comunicar que viu aprovado o seu requerimento para uma audição parlamentar à secretária de Estado das Pescas, Claúdia Monteiro de Aguiar. Mais adiantou que a mesma irá ter lugar na próxima quarta-feira, na Comissão de Agricultura e Pescas do parlamento nacional, onde o deputado eleito pela Madeira irá confrontar a governante madeirense com o estado actual do sector das pescas na Região, entre outros assuntos sob a tutela da ex-eurodeputada.

Ora, o social-democrata Pedro Coelho diz que, em primeiro lugar, “Francisco Gomes não fez nenhum requerimento”. Na realidade, de acordo com o documento a que o DIÁRIO teve acesso, nem assinou o requerimento.

“Em segundo lugar, Francisco Gomes nem faz parte da Comissão de Agricultura e Pescas”, expressa o deputado do PSD-M.

Em terceiro lugar, explica que “a secretária de Estado só vai à comissão porque PSD e PS aprovaram a referida audição”.

“Francisco Gomes, que se diz autonomista não refere que o Chega também pediu para a actual secretária regional, Rafaela Fernandes, fosse ouvida. Isso foi rejeitado pelo PS e PSD porque a secretária responde perante a ALM e não na Assembleia da República”, acrescenta.

Salienta que Francisco Gomes só vai falar na comissão se os outros partidos não se opuserem, porque como referido, “gosta tanto das Pescas, mas não tem assento na comissão”.

Pedro Coelho afiança que estará presente nessa comissão e irá “desmontar as barbaridades que constam no requerimento”.

Conclui dizendo que os problemas das pescas e dos pescadores não se resolvem com “populismo”.