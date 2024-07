Francisco Gomes considera que Governo Regional coloca em risco a pesca do gaiado

O deputado do Chega eleito à Assembleia da República considera que o Governo Regional está a colocar em risco a pesca do gaiado, pelo facto de ainda não ter solucionado os túneis de congelação nas lotas do Caniçal e do Funchal. Essa situação limita a descarga do peixe capturado a dez toneladas por dia, "quando as instalações existentes têm a capacidade para receber uma quantidade muito maior".

Francisco Gomes aponta ainda outras normas que, segundo o parlamentar, também não ajudam a este sector. Fala em concreto da exigência que o peixe fique vinte e quatro horas no túnel de congelação, quando, segundo a informação que lhe foi transmitida pelos pescadores, doze horas seriam mais que suficiente.

O gaiado apareceu em força nos bancos e a sua captura pode ser a salvação de muitos pescadores e armadores. Todavia, a operação está a ser comprometida porque os túneis de congelação estão avariados, um deles, pelo menos, há anos, sem que se saiba se há perspectivas de arranjo. Francisco Gomes

Estes são alguns dos argumentos utilizados pelo deputado para acusar o executivo regional de displicência para com o sector das pescas. “Quando não têm de lidar com as quotas, os pescadores são confrontados com um governo que nem garante o funcionamento das lotas. Se três ou quatro barcos chegam com vinte ou mais toneladas de gaiado, não só não conseguem descarregar, como ainda correm o risco de ter de mandar o peixe para a Meia Serra. Isto não é aceitável", considera.

Nesse sentido, pede a intervenção célere da secretária da tutela para que os pecadores ainda possam ser compensados pela temporada curta de pesca que têm tido nos últimos anos, fruto das limitações nas quotas, especialmente na quota do atum patudo.

“Não basta boa vontade. São precisos resultados porque os pescadores não alimentam as suas famílias com as promessas do governo. Equipamento avariado é uma questão básica e dá um péssimo sinal a um sector que anda, há anos, a ser tratado aos pontapés", termina.