Sancha Campanella vê no orçamento “um obituário” pois não resolve listas de espera na saúde

“Este orçamento, não traz nada de novo. Não é uma promessa de futuro. Não exemplifica um legado no qual possamos confiar. Mais do que um cadastro, é um obituário”. Foi desta forma que a deputada Sancha Campanella concluiu a primeira intervenção na apreciação da especialidade das propostas do Orçamento e PIDDAR para 2024 na área da saúde.

A parlamentar socialista disse que “é com grande preocupação” que vê este orçamento, dada a persistência de alguns problemas que afectam a qualidade da prestação de cuidados de Saúde, como as listas de espera, as altas problemáticas e as taxas de infecção hospitalar. “Este governo promete combater listas de espera, mas até hoje não conseguiu cumprir com os tempos máximos de respostas em actos médicos muito prioritários e prioritários para utentes com doença oncológica ou doença cardíaca. As listas de espera duplicaram entre 2015 e 2021. Contudo, por magia e em consequência do famoso ‘apagão’, desapareceram cerca de 45% dos seus números. Entre 2022 e 2023 as várias listas de espera voltaram a aumentar em média cerca de 42%. Nunca é demais salientar que são mais de 45 mil pessoas à espera de uma consulta de especialidade, mais de 18 mil pessoas para cirurgia, mais de 29 mil para exames”, referiu Sancha Campanella.

A deputada do PS questionou o secretário Pedro Ramos sobre as medidas concretas, específicas e mensuráveis previstas no orçamento para reduzir as várias listas de espera. E deixou uma sugestão em forma de pergunta: “Não será de adoptar a medida preconizada e proposta pelo PS no sentido de serem criadas medidas complementares para que, quando esgotada a capacidade de resposta do Serviço Regional de Saúde, fique o Governo Regional autorizado a contratualizar com o sector público nacional e o sector privado regional, para redução das listas de espera?”.