"Portos estão ao serviço da comunidade", diz Paula Cabaço

O Porto do Funchal abriu hoje as portas à população, para assinalar o ‘Dia do Porto’, numa oportunidade que serviu para comemorar os Portos da Madeira, e mostrar um pouco do muito que se faz na administração portuária.

"Os portos servem a comunidade, e é para ela que trabalhamos. Por isso faz todo o sentido, num dia como hoje, abrirmos as portas para aqueles que servimos", resumiu a presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), Paula Cabaço, referindo-se às visitas guiadas à Gare Marítima da Madeira, aos equipamentos e instalações da APRAM e aos baptismos de mar a bordo da lancha dos pilotos, que decorreram ao longo do dia.

Entre madeirenses e alguns cidadãos estrangeiros, foram muitos o que aderiram à iniciativa, que permitiu visitar a torre de coordenação, subir a bordo do rebocador ‘Ponta do Pargo’, viajar na lancha dos pilotos entre o Cais da Cidade e a Pontinha, e passear à beira-mar, ao longo da Pontinha, com o antigamente.

"É uma forma de aproximar os cidadãos dos Portos da Madeira, e ao mesmo mostrar aos jovens as oportunidades profissionais nas mais diversas áreas, associadas à economia azul", adiantou Paula Cabaço, enumerando o ambiente, a sustentabilidade e a forte aposta na digitalização, como áreas em que a autoridade portuária está comprometida.

Por outro lado, a presidente da APRAM realçou nesta celebração, os novos projectos desafiantes e estruturantes, com vista a tornar os portos cada vez mais ‘verdes’ e inteligentes, reforçando assim a sua competitividade. Exemplo, são os projectos na área ambiental que estão a decorrer, como o estudo que vai aferir a eficiência energética das infra-estruturas portuárias, ou o Green Ports Madeira. Um investimento de 700 mil euros liderado pela autoridade portuária regional, que tem como prioridade estudar a viabilidade e o impacto do desenvolvimento de infra-estruturas de Onshore Power Supply (OPS) na descarbonização nos portos, enquanto avalia formas de adaptar ou reconverter as embarcações da APRAM para modelos híbridos.

"O objectivo é reduzir a nossa pegada de carbono", explica Paula Cabaço, dizendo que as OPS vão permitir que os navios atracados em porto, possam desligar os motores. "Não vão emitir gases com efeito estufa, não vão emitir ruídos ou vibrações. O desafio, é podermos fornecer energia limpa, e são essas soluções que estamos a estudar", afirmou.

O ‘Dia do Porto’, que contou com o apoio do Clube de Entusiastas de Navios, terminou com um convívio na Gare Marítima da Madeira, que juntou colaboradores da APRAM. Uma oportunidade, para Paula Cabaço agradecer o empenho de todos, e lembrar a importância dos Portos da Madeira para a economia e regional.

A efeméride, que se assinala todos os anos a 18 de Julho, recorda a data da inauguração (1962) do primeiro porto na Madeira a permitir a acostagem de navios e serviço de fornecimento de combustível líquido à navegação. O dia, serve também para evocar o primeiro cais de embarque no arquipélago, que surgiu em 1762, por ordem do Rei D. José I.