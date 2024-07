Doente evacuado do Porto Santo pela Força Aérea

Um doente, a necessitar de cuidados de saúde urgentes, foi transportado pela Força Aérea Portuguesa (FAP) esta quarta-feira, ao final do dia. Para a missão aeromédica, que decorreu entre as Ilhas do Porto Santo e da Madeira, foi empenhado um C-295M da Esquadra 502 – ‘Elefantes’, segundo informação na conta oficial da Força Aérea Portuguesa na rede social X (antigo Twitter).