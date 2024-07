Court Social Club no Porto Santo inaugura este sábado

O Court Social Club no Porto Santo inaugura no próximo sábado, 28 de Julho, entre as 16 e as 23 horas, oficialmente um novo restaurante localizado na Estrada Regional 111, dentro do complexo de ténis e padel do Porto Santo.

O Court Social Club oferece uma experiência "gastronómica única, com um horário de funcionamento de terça a domingo, das 9h às 23h. Das 9h às 16h, servimos pequenos snacks, como tostas e café, proporcionando um ambiente acolhedor desde cedo. A partir das 16h até às 23h, o nosso menu diversificado inclui desde saladas frescas, cogumelos à bulhão pato, batatas bravas e calamares, até um suculento T-bone. O conceito do restaurante é baseado na partilha, incentivando os clientes a pedirem várias doses para partilhar entre amigos, acompanhadas por uma refrescante Heineken ou uma garrafa de vinho", lê-se numa nota de imprensa enviada à redacção.

Com mais de 30 vinhos à escolha, os nossos clientes podem desfrutar de uma selecção de queijos e enchidos enquanto aproveitam a vista privilegiada do court central de ténis. No Court Social Club, acreditamos que a boa comida deve ser acompanhada de boas conversas e momentos inesquecíveis. Court Social Club

Para celebrar a inauguração oficial, o Court Social Club estará a oferecer comida durante o evento. "Serão distribuídas pequenas doses dos nossos pratos para que todos possam provar e desfrutar das nossas especialidades", informa.