Sismo registado a nordeste do Porto Santo

Um sismo de magnitude 2.7 na escala de Richter foi registado no início da madrugada desta segunda-feira, 15 de Julho, a nordeste da ilha do Porto Santo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu às 00h44 com epicentro a 19 quilómetros de profundidade.

Tendo em conta a magnitude e distância à costa, o sismo foi apenas sentido pelos sismógrafos do IPMA.