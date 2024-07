Batatinha & Companhia mostram no Summer Opening que foram mais do que apenas palhaços

E porque o Summer Opening é um festival para todas as idades, no palco principal montado no Parque de Santa Catarina chegou a vez de entrar em cena Batatinha & Companhia, dupla que marcou a comédia infantil portuguesa.

A dupla, composta por Carlos Alberto Gonçalves (Batatinha) e José Carlos Pereira (Companhia), marcaram a infância de muitos portugueses com suas palhaçadas e contagiante alegria, recorrendo ao humor simples e genuíno, tornando-os em verdadeiros ícones da televisão e do entretenimento infantil em Portugal.

A dupla formada no início da década de 1990, rapidamente conquistou o reconhecimento dos portugueses.

Para muitos Batatinha e Companhia foram mais do que apenas palhaços. Eles foram ícones da cultura portuguesa, educadores e artistas que marcaram a vida de milhões de pessoas.