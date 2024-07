Nacional vence Machico com golo solitário do médio André Sousa

O Nacional, da I Liga de futebol, venceu hoje o Machico, por 1-0, em jogo particular realizado no estádio da equipa do Campeonato de Portugal, com o golo da vitória a ser apontado pelo médio André Sousa.

Em partida que decorreu à porta fechada, os 'alvinegros' entraram de início com o guarda-redes Rui Encarnação, os defesas João Aurélio, Jordi Pola, Francisco Gonçalves, Gustavo Garcia e José Gomes, os médios André Sousa, Djibril Soumaré, Daniel Penha e Miguel Baeza, e o avançado Gabriel Santos.

Na segunda metade do desafio, o técnico Tiago Margarido utilizou ainda Lucas França, José Vítor, Ulisses, Shatri, Jota, Luís Esteves, Dudu, Nigel Thomas e Ruben Macedo.

O próximo desafio particular do Nacional, que soma duas vitórias e uma derrota na pré-época, será na terça-feira, contra o rival Marítimo, da II Liga, antes de seguir para o estágio de preparação para a nova temporada, em Penafiel, que vai ter lugar entre 27 e 31 de julho.

Vice-campeão na última edição da II Liga de futebol, com 71 pontos, apenas atrás do campeão Santa Clara, que acabou com 73, o Nacional, recém-promovido ao primeiro escalão, tem a estreia no campeonato marcada para o fim de semana de 10 e 11 de agosto, com uma visita ao também promovido AVS.