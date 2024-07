Nova geração de festivaleiros marca mais um dia do Festival Summer Opening

Vários festivaleiros já marcam presença no Parque de Santa Catarina, que hoje volta a abrir portas para mais um fim-de-semana do Festival Summer Opening.

Em comparação com os dois anteriores dias do festival, que contaram com artistas direccionados a um público mais diversificado, é expectável que esta sexta-feira apresente uma mudança no perfil da audiência. A escolha de artistas sintonizados com as preferências das faixas etárias mais jovens, deverá fazer com que a juventude preencha ainda mais o recinto deste evento, que é considerado um dos principais festivais de Verão da Madeira.

O calor intenso que se faz sentir na capital madeirense não diminui a animação no Parque de Santa Catarina, que continua vibrante e cheia de energia.

Foto CR

Como manda a tradição, no palco principal, as 'honras da casa' estão a ser feitas por um artista madeirense, desta feita pelo jovem Nelson Caldeira, mais conhecido como Zarco.

Depois, pelas 19h50, segue-se Ivandro, que regressa mais uma vez a este festival.

Já para a noite desta sexta-feira estão reservadas as actuações dos rappers Julinho KSD (21h50) e Veigh (23h40).

Na tenda 'Azafáma Electrónica', que alarga o espectro da música urbana e valoriza uma das zonas mais emblemáticas do Parque de Santa Catarina, junto à lagoa do recinto, vão juntar-se também os GMO, Noia, Beatbombers e Marlokov, que prometem electrizar a sua audiência.

Foto CR

