Lobo Marinho avistado nas imediações da Pontinha

Um lobo marinho foi avistado, esta manhã, nas águas do Funchal, entre o Hotel Carlton e a Pontinha.

A chegada do animal chamou a atenção de quem se encontrava no local, que filmou e fotografou o momento. De acordo com relatos, há cerca de três dias que o animal tem sido visto com frequência a nadar nesta zona.

No espaço de 10 dias, este é segundo avistamento do género, uma vez que no passado sábado, 10 de Julho, um lobo marinho também foi filmado a nadar e a comer junto à Praia dos Reis Magos, no Caniçal.

Cada vez mais têm sido frequentes as visitas dos lobos-marinhos que integram a colónia das ilhas Desertas à ilha da Madeira, e por conseguinte têm aumentado o avistamentos destes animais selvagens em águas madeirenses.