Eu.Clides não foi 'desmancha-prazeres' no Summer Opening

Na sua estreia na Madeira, o artista Eu.Clides não foi 'desmancha-prazeres' e contagiou o público no Festival Summer Opening.

Com o parque cada vez mais cheio de público, o artista luso-cabo-verdiano, não defraudou as expectativas de quem o já conhecia e apresentou os seus principais temas, como 'Terra Mãe', que é uma homenagem à Liberdade em tempos de pandemia, e 'Ira Para Quê?', um hino à empatia num mundo eminentemente polarizado.

Agora no palco principal, o 'So_Prod Stage', segue-se o momento mais aguardado deste primeiro dia, com o regresso dos Da Weasel, que não actuam na Madeira há quase 20 anos. O emblemático grupo de hip hop nacional, que voltou a reunir-se em 2022, garante que este será o "concerto mais longo" desde o seu regresso aos palcos nacionais.

Na tenda 'Azafáma Electrónica', que alarga o espectro da música urbana e valoriza uma das zonas mais emblemáticas do Parque de Santa Catarina, junto à lagoa do recinto, vão juntar-se também vários DJs e produtores, que prometem electrizar a sua audiência.

A aplaudir os concertos, o público poderá igualmente contar com a transmissão em directo da TSF-Madeira, que se fará representar no recinto com o seu estúdio móvel.