Os Santa Manel, banda que nasce com a Revenge of the 90's faz agitar o muito público no Parque de Santa Catarina, neste segundo dia do Summer Opening.

Enquanto boys band residente, os irreverentes Santa Manel são parte integrante do cartaz que abre a jornada de hoje do festival, colocando ao rubro o público com a actuação em grande estilo e alegria entoando velhos hits.