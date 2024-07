Algas tóxicas causam sintomas típicos da gripe

Aumento da temperatura do mar dos últimos anos tem causado a proliferação de microorganismos nas águas do arquipélago. Investigadores têm vindo a acompanhar de forma irregular a evolução da ‘Ostreopsis’ e lamentam os cortes financeiros nos projectos científicos. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 18 de Julho.

O destaque fotográfico desta primeira página refere-se à notícia Negociar "a qualquer custo" está fora de questão Pela 1.ª vez, Orçamento da Região e Plano de Investimentos foram aprovados na generalidade sem maioria absoluta. PSD e Executivo criticam PS e JPP por não terem querido negociar, avisando que não podem ser consideradas propostas causadoras de desequilíbrio orçamental.

Outros destaques:

Eléctricos e híbridos deixam de ter estacionamento grátis nos parques Câmara do Funchal quer aumentar a rotatividade nos lugares do Edifício 2000 e Campo da Barca

Montenegro nuncia cimeira com as regiões autónomas.

E, por fim, 'Mesclarte 2.0' traz n.º1 do mundo em economia criativa.

