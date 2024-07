‘Summer Opening’ vibra com o rap de Julinho KSD e Veigh

As últimas actuações deste penúltimo dia do Festival Summer Opening, no Parque de Santa Catarina, ficaram reservadas para o rap.

O palco recebeu inicialmente Julinho KSD, que trouxe toda a sua energia e talento, representando o melhor do rap português. Em seguida, foi a vez do brasileiro Veigh, que elevou ainda mais o nível com a sua performance arrebatadora, consolidando o evento como um marco inesquecível para os amantes do rap.

Para este sábado, o último dia do Festival, estão reservadas as actuações de Van Zee, Milky Chance, Pedro Mafama e Maya Blandy.