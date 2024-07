Há quem não acredite em coincidências, mas elas existem. Se hoje celebramos a passagem de Portugal aos quartos-de-final graças a Diogo Costa, que defendeu três penaltis, há 18 anos festejávamos a passagem às meias-finais do Mundial com Ricardo também a defender três penaltis.

Embora com adversários distintos, a verdade é a passagem à próxima fase sorriu a Portugal ontem e em 2006. Nesse ano, a seleção das Quinas disputava o Mundial, também na Alemanha. No jogo dos quartos-de-final, realizado a 1 de Julho, enfrentou a Inglaterra, num encontro que terminou empatado sem golos, após 120 minutos de partida.

O guarda-redes Ricardo acabaria por entrar para a história ao ser o primeiro a defender três penaltis num desempate por grandes penalidades, num Mundial. No entanto, houve mais emoção neste desempate do que aquele vivido ontem: Simão marcou e Ricardo defendeu o pontapé de Lampard. No entanto, Hugo Viana e Petit falharam. Quando tudo parecia estar a desmoronar, Ricardo defendeu o penalti frente a Gerrard e Postiga marcou. O ‘guardião’ português conseguiu defender novamente, frente a Carragher e Cristiano Ronaldo selava a vitória portuguesa.

Estava assim concretizada a passagem às meias-finais, para defrontar a França, curiosamente o mesmo adversário que Portugal vai agora encontrar nos quartos-de-final deste Euro2024.

Enquanto jogava Portugal decorria, na Sé do Funchal, a Missa Te Deum que celebrava o Dia da Região. A cerimónia seria 'interrompida' por aplausos dada a vitória portuguesa com selo madeirense.