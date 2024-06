A Coreia do Norte lançou hoje um míssil não identificado em direção a leste, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando o Estado-maior de Seul.

Os responsáveis militares não avançaram mais detalhes sobre o míssil balístico, dizendo apenas que estava em curso uma análise, de acordo com aYonhap.

A agência oficial norte-coreana KCNA não confirmou de imediato o tema.

Isto acontece poucos dias depois de a Coreia do Norte ter afirmado que testou com sucesso um míssil com múltiplas ogivas, com a Coreia do Sul a garantir, por sua vez, que o projétil explodiu durante o voo.

As relações entre as duas Coreias estão atualmente no ponto mais baixo dos últimos anos, com Pyongyang a intensificar os testes de armas enquanto envia balões cheios de lixo para sul, em retaliação ao envio de propaganda da Coreia contra o regime norte-coreano a partir do Sul.