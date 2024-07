Navio da Marinha Francesa vai fazer escala no Funchal

O porto do Funchal vai acolher, a partir do dia 5 de Julho, o navio 'Beautemps-Beaupré' pertencente à Marinha francesa. Trata-se de uma escala de rotina e descanso da tripulação.

Segundo nota à imprensa, o navio parte no dia 8 de Julho pelas 10 horas, mas antes haverá tempo para apresentação de cumprimentos oficiais às entidades regionais, por parte do Comandante do navio, do Adido de Defesa junto da Embaixada de França em Lisboa e pelo signatário. Essa sessão decorre na manhã de dia 5, bem como um um almoço oficial a bordo e uma cerimónia de deposição de flores no cemitério de São Martinho, no monumento de homenagem aos mortos portugueses e franceses.