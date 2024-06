Impasse governativo põe em risco prestação de cuidados de saúde no serviço público

O perdurar da indecisão governativa que a Região vive este ano está a preocupar o secretário regional de Saúde.

“Eu espero, o governo regional, espero que, de facto, esta situação seja ultrapassada o mais rapidamente possível, que possamos chegar o mais rapidamente possível a um entendimento entre todas as forças políticas para que, de facto, o progresso e o contínuo desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira não sofram obstáculos”, começou por dizer, ao ser questionado se este impasse coloca em risco a prestação de cuidados de saúde no serviço público da Região.

Pedro Ramos alerta para consequências em diversas áreas da saúde, “não só a nível das entidades e das instituições que estão neste momento em curso em termos de construção, o Hospital Central e Universitário da Madeira, a Unidade Local de Saúde do Porto Santo, por outro lado as obras de requalificação de alguns centros da saúde, por outro lado a contratação, a progressão, a remuneração de profissionais na área da saúde, são todas questões que nos estão a preocupar neste momento, que queremos ver rapidamente ultrapassadas, porque é bom que deixar bem claro que governar em regime de duodécimos não é nada a mesma coisa que governar com orçamento”, adverte.

O secretário reforça que o orçamento inicialmente previsto para o ano 2024 “era substancialmente superior ao ano de 2023 e é nesse sentido que nós queremos trabalhar, até porque, dentro de pouco tempo, estamos já a discutir o orçamento para 2025, os madeirenses e os porto-santenses não merecem estar a passar por esta situação”, sublinha.

Pedro Ramos quer acreditar que será desta “que o diálogo vai prevalecer, acredito que o entendimento vai aparecer e todos nós somos responsáveis pela melhor decisão para continuarmos o progresso e o desenvolvimento da Região”, declarou.

Pedro Ramos falava à margem da visita institucional promovida esta tarde à Unidade de Neonatologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Vista que além da presença do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, contou ainda com o presidente do conselho de administração do SESARAM, Herberto Jesus, do director clínico do hospital, José Júlio Nóbrega e da directora do Serviço de Neonatologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Edite Costa, e ainda, em representação da Missão Continente, do CEO, Luís Moutinho.

No âmbito da campanha ‘Vales que Vêm por Bem' decorreu nas lojas Continente na Madeira, através da venda de vales solidários de 1€ e 5€, entre 26 de Julho e 3 de Setembro de 2023. Neste período, o apoio dos madeirenses resultou num donativo de 50 mil euros para o serviço de medicina intensiva neonatal e pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Além da campanha em causa, a Missão Continente apoiou directamente a unidade com as obras de ampliação do serviço de Neonatologia e com 50 mil euros para aquisição de equipamentos.