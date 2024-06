Nova direcção regional do Sindicato de Jornalistas já tomou posse

A nova Direcção Regional da Madeira do Sindicato de Jornalistas eleita para o triénio 2024/26 já tomou posse esta manhã, no Largo do Corpo Santo, no Funchal.

Filipe Alexandre Gonçalves (presidente), Erica Franco (vice-presidente), Cláudia Ornelas (tesoureira), Cláudia Sequeira (secretária) e Catarina Gouveia (vogal) são agora as novas caras da Delegação Regional e prometem estar “Juntos, em missão, pelo futuro do jornalismo”.

Na cerimónia, o presidente garantiu que “isto será o início de uma grande caminhada”, prometendo “fazer mais, melhor e pelo melhor”.

“O Sindicato será aquilo que os jornalistas quiserem que seja. E nós estaremos cá para cumprir e dar o corpo às balas sempre que seja necessário defender o jornalismo e os jornalistas. Queremos aproximar os cidadãos do jornalismo, e é isso que vamos fazer. Queremos ouvir as redações, e é isso que iremos fazer. Queremos ouvir os administradores e/ou responsáveis pelos órgãos de comunicação social, e é isso que ambicionamos concretizar”, disse Filipe Gonçalves, revelando também que esta nova direcção pretende apostar na formação e combater a precariedade.

Lembrou ainda que esta equipa é composta por elementos de vários órgãos de comunicação social da Madeira, com várias idades e experiência. Questionado sobre se a precariedade é uma realidade na profissão, o novo presidente explicou que “há uma razão favorável para precários que trabalham na RTP" e garantiu que o Sindicato está disponível para apoiá-los caso haja recurso.

A vice-presidente Érica Franco pretende que “esta fase seja de viragem, mas também de aproximação de todos os jornalistas, das várias gerações, ao Sindicato”.

Já Jorge Carvalho, secretário regional da Educação que tem a pasta da comunicação social, mostrou disponibilidade para cooperar com o Sindicato de Jornalistas, pois considera que “a comunicação social desempenha um papel fundamental numa sociedade livre e democrata”.

“Da parte do Governo Regional temos procurado um enquadramento para que os diferentes órgãos de comunicação social possam ter essa sustentabilidade que lhes permita desempenhar na sua plenitude a sua missão porque entendemos que é fundamental a sua existência”, sublinhou.

As eleições tiveram lugar a 23 de Maio, com uma participação muito significativa, com mais de 60% dos sócios do Sindicato de Jornalistas da Madeira a exercer o direito ao voto.

Como suplentes para o triénio 2024-2026, foram eleitos Élvio Passos, David Teixeira Fernandes, Iolanda Chaves, Carla Ribeiro e Paulo Freitas.

É também de referir que pela primeira vez em Portugal, a 14 de Março houve uma greve geral de jornalistas, sendo que esta equipa esteve entre o grupo que se juntou em frente à Assembleia Legislativa da Madeira, reivindicando os baixos salários e vínculos laborais precários, entre outros temas.