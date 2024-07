Câmara Municipal de São Vicente promove cinema ao luar

No próximo dia 31 de Julho, pelas 21 horas, o jardim das Grutas de São Vicente servirá de anfiteatro para uma sessão especial de cinema ao ar livre, com auscultadores, numa iniciativa da autarquia local, em parceria com o Silent Beats.

O evento promete "uma noite mágica sob as estrelas, proporcionando uma experiência cinematográfica única para toda a comunidade".

O filme em exibição será a comédia romântica 'Anyone But You”', protagonizada por Sydney Sweeney e Glen Powell, que estreou em Dezembro de 2023.

A entrada é gratuita, mas requer inscrição prévia, através do formulário disponível nas redes sociais da autarquia ou através do contacto 291 840 020.

É ainda sugerido aos interessados que levem consigo mantas ou toalhas, "para desfrutar do espaço com maior conforto e comodidade".