O Município de São Vicente já abriu as inscrições para o Rally Paper, um evento emocionante que integra as festividades do concelho e promete agitar o dia 21 de Agosto, a partir das 10 horas.

Com um percurso especialmente desenhado para explorar os recantos mais belos de São Vicente, o Rally Paper desafia equipas de 3 a 5 participantes a desvendar enigmas, superar provas físicas e desfrutar das paisagens deslumbrantes do concelho.

Após a jornada de desafios, todos os participantes serão recebidos num animado almoço/convívio, onde poderão relaxar e compartilhar experiências. Haverá ainda prémios para os três primeiros classificados.

As inscrições podem ser feitas através do número 291 840 020. Uma excelente oportunidade de viver uma aventura inesquecível em família ou com amigos.