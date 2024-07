O nosso Encontro Municipal da Juventude

Não há terra que cresça de forma sustentável e inteligente se não apostar nos seus jovens.

Sentir o seu pulsar, ouvir as suas aspirações, as suas novas ideias e ter a capacidade de os motivar através da transmissão do conhecimento daqueles que são mais experientes, é, sem dúvida o segredo para uma partilha profícua na aprendizagem e crescimento dos mais novos que, mais tarde ou mais cedo terão essa mesma terra sob o seu comando.

E é precisamente esta linha de ação que se quer e prossegue no concelho da Calheta, focada na preparação contínua das suas crianças e jovens para um futuro que começa já hoje.

A par do ensino de excelência levado a cabo pelas nossas escolas, muito à frente de qualquer realidade nacional e cada vez mais dinâmico e diversificado; dos apoios aos manuais; ao material escolar; às viagens dos estudantes e as bolsas de estudo, têm sido criados ao longo dos anos, pelo Governo Regional, programas de apoio e estágios, destinados a proporcionar aos nossos jovens do pós secundário e universitário, uma primeira experiência no mundo do trabalho, adequado às suas habilitações e apetências. Neste âmbito o Município da Calheta não é exceção, não só acolhendo anualmente inúmeros jovens para a realização desses mesmos estágios, como também pela criação do seu próprio instrumento de apoio, através da criação da bolsa de trabalho, denominada “Juventude Ativa”, que todos os anos tem recebido jovens residentes no concelho para um primeiro contacto com o mundo laboral.

E é também a pensar neles e no seu futuro que a Câmara Municipal da Calheta prepara já o seu Encontro Municipal da Juventude, desta feita a nona edição, sob o tema TURISMO, que se realizará no próximo dia 26 do corrente mês de julho.

Já foram vários os temas abordados em anteriores Encontros de Juventude, desde o mundo das novas tecnologias, às profissões ligadas ao mar, ao mundo da comunicação, entre outros.

Com algum humor e muitas surpresas pelo meio, o que se pretende, de forma leve e divertida e na senda do que atrás já foi dito, através da participação de profissionais de sucesso naquela área temática, bem como de jovens muitos deles do concelho da Calheta, que já singraram no mundo do trabalho, é transmitir aos nossos jovens, testemunhos e experiências que lhes proporcione a abertura de novos horizontes profissionais e que sobretudo lhes sirva de estímulo e motivação inspirando-os a escolher o seu melhor percurso pessoal e profissional.

Não é obviamente nenhuma caixa de pandora nem a solução dos problemas da juventude. É apenas um pequeno contributo que a Câmara Municipal oferece anualmente e que costuma contar com a presença de cerca de duas centenas de jovens e que constitui certamente um pequeno passo para um concelho cada vez mais competitivo e atrativo.

E se a juventude crescer connosco, crescemos todos!