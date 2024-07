São Vicente com rácio das “zonas mais desenvolvidas do mundo”

O secretário regional do Equipamento e das Infraestruturas foi esta tarde à freguesia da Ponta Delgada fazer um balanço de tudo o que foi feito na localidade não só depois de 25 de Dezembro de 2020, mas não esqueceu de sublinhar que na Saúde, “a taxa de cobertura de médico de família no concelho de São Vicente é de 100%”.

“Um rácio impressionante e que nos coloca ao nível das zonas mais desenvolvidas do país e do mundo”, disse lendo as notas que tinha.

No que se refere às obras de recuperação que arrancaram em Agosto de 2021, o governante disse que “já foram executadas as reposições das condições mínimas de segurança e operacionalidade na ER 211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020, no Sítio dos Lagares, no valor de 2,6 milhões de euros, bem como no Sítio dos Lameiros 1, Lameiros 2 e Entroncamento das Lombadas, pelo valor de 1,3 milhões de euros”.

Também foram repostas as condições mínimas de segurança e operacionalidade na ER 211 na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020 - Lote 1, um investimento de quase 3 milhões de euros.

Devido a esta intempérie, o Governo Regional tem ainda previsto em Orçamento intervenções na reposição das condições mínimas de segurança e operacionalidade na ER21 no Passo da Areia, uma empreitada estimada em 1,8 milhões de euros, e a reposição das condições mínimas de segurança e operacionalidade na ER211 - Reparações gerais - estimada em 2,4 milhões de euros.

Em relação à reposição, reconstrução e melhoria da rede hidrológica da Ponta Delgada e Boaventura, “pretendemos lançar, este ano, a empreitada de canalização da Ribeira dos Enxurros, devendo ter início no próximo ano”.

Todos estes valores demonstram na sua opinião de um “empenho do Governo Regional, em prol desta freguesia”.