Câmara Municipal do Funchal impulsiona projectos artísticos de cinco jovens

A Câmara Municipal do Funchal vai impulsionar projectos artísticos de cinco jovens, nas áreas do teatro, música, cinema, dança e artes visuais.

O Teatro Municipal Baltazar Dias e o Auditório do Jardim Municipal, entre quarta e sexta-feira e tal como o DIÁRIO tem vindo a noticiar, irão ser palcos do talento regional emergente com Ana Jesus, Michel Freitas, Bruno Ferreira, Laura Aguilar e Simão Duarte.

O Projecto Impulso é uma iniciativa da autarquia funchalense.