Festival Summer Opening regressa para mais um fim-de-semana de concertos

As portas do Festival Summer Opening voltam hoje a abrir, no Parque de Santa Catarina, dando assim início ao último fim-de-semana desta edição, que promete continuar a trazer animação e muita música à cidade do Funchal.

Como manda a tradição, no palco principal, as 'honras da casa' vão ser feitas por um artista madeirense, desta feita pelo jovem Nelson Caldeira, mais conhecido como Zarco. Depois, pelas 19h50, segue-se Ivandro, que regressa mais uma vez a este festival.

Já para a noite desta sexta-feira estão reservadas as actuações dos rappers Julinho KSD (21h50) e Veigh (23h40).

Na tenda 'Azafáma Electrónica', que alarga o espectro da música urbana e valoriza uma das zonas mais emblemáticas do Parque de Santa Catarina, junto à lagoa do recinto, vão juntar-se também os GMO, Noia, Beatbombers e Marlokov, que prometem electrizar a sua audiência.

A aplaudir os concertos, o público poderá igualmente contar com a transmissão em directo da TSF-Madeira, que se fará representar no recinto com o seu estúdio móvel.

Informações úteis a reter:

Evita filas! Levanta a tua pulseira antecipadamente nos pontos de troca já anunciados ou nas bilheteiras do recinto, a partir das 15 horas nos dias de festival

Estacionamento até às 2h00 no Plaza Madeira

Zona de mobilidade reduzida disponível

Serviço de bengaleiro

Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos

Proibida a entrada com bebida ou comida (apenas pequenos snacks são permitidos)

Proibidas máquinas fotográficas profissionais, artigos de vidro como garrafas e perfumes, lanternas, lasers e outros artigos perigosos

Mapa do recinto

Ouça algumas das canções dos artistas desta edição:

