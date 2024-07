'Enraizado' em exposição na Biblioteca Municipal de São Vicente

A inauguração da exposição fotográfica 'Enraizado' está agendada para o próximo sábado, dia 20 de julho, às 17h. O projeto, resultado do trabalho final do Curso Profissional de Fotografia do Instituto Português de Fotografia (Lisboa), retrata a essência da Falca, Boaventura, desvendando os seus encantos e a vida dos seus habitantes.

Na memória descritiva do projeto pode-se ler: “Os que restam, os mais velhos, apresentam as marcas desta vida de sacrifício nas rugas, no olhar e no porte.

Os que tiveram mais sorte, os que emigraram e voltaram, são agora os proprietários

das vendas e das tabernas (menos rugas, olhar mais suave e porte mais ereto…),

vêm ocupar o lugar que é seu por direito e dar continuidade às profissões das antigas

gerações. Os mais novos, os que vão nas ditas “férias grandes”, por lá querem ficar. As límpidas águas, o profundo silêncio, as reluzentes estrelas, as inúmeras cores, os memoráveis cheiros, e aquela sensação de pertença, de enraizamento à Natureza, são um constante apelo em especial na hora de despedida”.

Mais que um projeto fotográfico, “Enraizado” é um convite a descobrir a Falca, um lugar onde a vida pulsa com força e autenticidade. A exposição estará patente ao público na sala de exposições da Biblioteca Municipal de São Vicente até dia ao 16 de agosto.