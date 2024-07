Banda Municipal do Funchal - 'Artistas Funchalenses' promove Noite de Bingo Solidário

No âmbito da temporada artística de 2024, que inclui a realização de um Intercâmbio com a Filarmónica de Chãs - Leiria, a Banda Municipal do Funchal - 'Artistas Funchalenses' está a realizar pequenos eventos com vista à angariação de fundos, para ajudar a custear as viagens.

No próximo sábado, dia 20, a Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses irá realizar mais uma Noite de Bingo Solidário com vista à angariação de fundos para a associação.

O preço de cada cartão é 1 euros e haverá prémios para os vencedores! O regulamento estará disponível no local do evento.

Alguns dos prémios:

- 1 Voucher de 20% num jantar para 2 a 4 pessoas no Jarana, Tapas e Enchidos;

- 2 Voucher para almoço no Restaurante Vivaldi;

- 2 Vouchers individuais para a Viagem de Observação de Cetáceos, da VMT Madeira;

- 1 Voucher de desconto numa atividade do projeto Sons em Família;

- 1 mala da marca regional Malonas;

- 3 Vouchers de desconto em produtos da Fábrica do Ribeiro Seco;

- 1 Voucher para uma viagem nos carros de certos, oferta dos Carreiros do Monte;