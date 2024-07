Funcionários da Loja do Cidadão recusam-se a trabalhar devido ao mau cheiro

Cerca de 15 funcionários da Loja do Cidadão do Funchal, estão a manifestar-se devido ao mau cheiro persistente que tem afectado o ambiente de trabalho no interior das instalações.

Os trabalhadores, insatisfeitos com a falta de soluções para o problema, afirmam que a situação já se arrasta há cerca de três semanas, o que está a prejudicar não apenas a saúde, mas também o atendimento ao público.

Os colaboradores relatam que o odor desagradável, descrito por muitos como "insustentável", tem origem desconhecida, e apesar das várias queixas e pedidos de intervenção, as medidas tomadas até agora foram insuficientes para resolver a questão que já se “arrasta há demasiado tempo”.