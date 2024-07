Embarcação a pescar junto ao cais de Santa Cruz causa revolta

Uma embarcação de pesca está a causar indignação entre as pessoas que frequentam, esta manhã, a praia junto ao cais de Santa Cruz. Os banhistas reclamam que a presença do barco na área reservada ao banho está a comprometer a segurança e as condições adequadas para que possam nadar.

Ver Galeria Fotos DR

De acordo com as imagens e vídeos enviados ao DIÁRIO pelos cidadãos, a embarcação é vista a poucos metros da margem, a lançar redes e equipamentos de pesca, o que está a gerar um clima de tensão e revolta entre os presentes.

Apesar de testemunhos indicarem que a Polícia Marítima já foi contactada para comparecer no local, contactado pelo DIÁRIO, Rui Teixeira, o comandante-regional da Polícia Marítima da Madeira garante que ainda não recebeu qualquer informação sobre o acontecimento.