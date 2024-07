Finalistas de Artes da 'Francisco Franco' vencem Concurso de Poesia Visual - CriaPOESIA

Nádia Ornelas, aluna finalista do curso de Artes Visuais da Escola Secundária de Francisco Franco, venceu a 9.ª edição do concurso Cria Poesia – Encontro Juvenil do Atlântico 23.24, na modalidade de Poesia Visual.

O segundo prémio do concurso foi também para um aluno finalista de Artes Visuais da Francisco Franco, no caso André Araújo.

Maria Francisca Silva e Soraia Sousa, igualmente alunas de 12.º ano de Artes Visuais, foram disinguidas com menções honrosas pela qualidade dos trabalhos apresentados a concurso..

O CriaPOESIA − Encontro Juvenil do Atlântico é um concurso de Poesia e Poesia Visual destinado aos jovens que frequentam o 3.º ciclo ou o ensino secundário nos arquipélagos dos Açores, Cabo Verde, Canárias e Madeira, revela a escola.

Os trabalhos premiados podem ser visualizados através do link https://fb.watch/tpjT0WX3U2/