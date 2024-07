Festa do Chícharo recebe rancho folclórico de Baião

A Mostra Regional do Chícharo, que decorre de 19 a 20 de Julho, na freguesia da Quinta Grande, vai contar com a actuação do Rancho Folclórico da Associação de Danças e Cantares de Gestaçô

O grupo, originário do continente, do concelho de Baião, desloca-se à Madeira num intercâmbio realizado com o Grupo Folclórico Cultural e Recreativo da Quinta Grande, colectividade que se desloca depois ao continente para promover e divulgar a cultura regional e em particular a do concelho de Câmara de Lobos.

O Rancho Folclórico actua esta sexta-feira, a partir das 20 horas, no centro da freguesia da Quinta Grande.

Situada entre a Serra do Marão e de Montemuro, Gestaçô é uma freguesia tradicionalmente agrícola, onde as bengalas são a sua imagem de marca, bem vincadas no brasão da freguesia. Nos seus trajes e nas suas danças, o grupo mostra a etnografia da sua região, marcadamente agrícola e onde os vinhos e os produtos do fumeiro fazem de Gestaçô e de Baião uma terra de sabores. A herança ligada à terra e à agricultura está bem reflectida nos trajes que o grupo enverga.