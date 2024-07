Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais 2024 apresentado amanhã

Realiza-se, amanhã, pelas 11h30, a cerimónia de apresentação do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais – POCIR – em vigor na Região desde o dia 1 de Junho de 2024.

O POCIR, para o ano de 2024, prolongar-se-á até 30 Novembro de 2024, tendo como principal finalidade garantir a coordenação e a intervenção dos vários agentes de protecção civil, nomeadamente, dos Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, da Guarda Nacional Republicana – UEPS, das Forças Armadas – Exército e da Polícia de Segurança Pública, contando também com outros organismos e instituições que concorrem para a defesa do ambiente e da floresta contra incêndios, através de ações de vigilância, patrulhamento e primeira intervenção.

A implementação do POCIR 24 consubstancia um investimento estimado de 950 mil euros, visando o funcionamento de um dispositivo de intervenção permanente através das Equipas de Combate a Incêndios Rurais – ECIR e ELAC - Equipa de Logística de Apoio ao Combate, níveis de prontidão da componente operacional, meio aéreo e respetiva brigada helitransportada.

Todo este dispositivo pode vir a ser reforçado de acordo com as necessidades, de forma a garantir uma eficaz e eficiente resposta às situações de Incêndios Rurais.