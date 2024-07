Albuquerque presente na missa campal da Festa Agropecuária

O presidente do Governo Regional já marca presença na Feira Agropecuária que hoje termina na Santa do Porto Moniz.

Tal como centenas de visitantes que já marcam presença na popularmente conhecida por Feira do Gado, Miguel Albuquerque chegou ao recinto antes das 10 horas - antecipou-se ao anfitrião presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emamuel Câmara - para assistir à missa campal, que decorre no recinto.

Depois da cerimónia religiosa, a decorrer debaixo de céu azul, será inaugurado o agora designado Parque Florestal Santa Maria Madalena.