Areal do Seixal a 'abarrotar' de banhistas

No Seixal a praia do Porto - de areia - regista enchente de banhistas, entre residentes e turistas.

A grande afluência à 'paradisíaca' praia de areia preta faz-se também notar no trânsito, muitas vezes caótico no acesso à zona do Porto do Seixal.

A maré baixa - ao início da tarde - garante mais espaço de 'solário' às centenas de banhistas. Algumas dezenas optam pela plataforma do Porto para espraiar.

Embora a praia do Porto do Seixal não seja oficialmente 'praia de banhos', nesta época de Verão é vigiada por um nadador-salvador.