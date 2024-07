Baltazar Dias recebe concerto dos alunos laureados do Conservatório

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, no próximo domingo, 14 de Julho, pelas 18 horas, um concerto de entrada livre com os alunos laureados do ‘Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode’. Apesar de ser gratuito, carece de levantamento de bilhete na bilheteira do Teatro Municipal.

Os alunos são oriundos de três ofertas formativas do Conservatório: Cursos Livres em Artes, Ensino Artístico Especializado e Cursos Profissionais, e ainda da Escola Profissional de Música de Espinho. Têm idades entre os 8 e 18 anos e competiram em diferentes categorias: 73 na categoria Solista, 8 na categoria Concerto e 9 na categoria Música de Câmara – Combo Jazz. Alguns participam em mais do que uma categoria.

Na categoria Solista, o piano foi o instrumento mais representado, com 31 participantes. Seguiu-se a modalidade de canto com 23, cordas friccionadas com 12, instrumentos de sopro com 8 e acordeão com 1 participante.